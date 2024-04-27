"Он все делает идеально": Джошуа рассказал, на кого ставит в бою Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа считает, что обладатель титулов WBO, WBA и IBF Александр Усик должен одержать победу в бою с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Британский боксер отметил, что может реально оценивать способности украинца, поскольку дважды встречался с ним в ринге.

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"Смотрите, я дрался с Александром Усиком, поэтому могу говорить только о том, что испытал с ним. Феноменальный боец, он все делает идеально. Я скажу, что он проделает очень хорошую работу.

Я никогда не дрался с Тайсоном Фьюри, поэтому не могу особо говорить о том, как выступит он или каково это - встречаться с ним. Поэтому я могу говорить только о том, что знаю. Я бы сказал, что Александр Усик одержит победу", - цитирует Джошуа talkSPORT.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика отреагировал на слухи о возможном отказе от реванша с Фьюри в пользу Джошуа.

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