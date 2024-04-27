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Байер - Штутгарт 2:2: обзор матча и результат игры 27.04.2024

Чемпионы Германии продлили свою рекордную беспроигрышную серию.
Вчера, 21:35
Байер и Штутгарт сыграли вничью / Getty Images
Байер и Штутгарт сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 27 апреля, Байер принимал на своем поле Штутгарт в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги.

Уже обеспечившие себе чемпионство леверкузенцы в последние мгновения поединка вырвали ничейный результат, продлив свою рекордную беспроигрышную серию до 46 матчей.

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Первый тайм соперник провели без забитых мячей, но практически сразу после перерыва Штутгарт повел в счете усилиями Криса Фюриха, который отправил мяч под перекладину. А уже вскоре на 56-й минуте Дениз Ундав удвоил преимущество швабов, точно пробив в нижний угол ворот с линии штрафной.

Байер сумел отквитать один гол спустя пять минут благодаря результативному удару Амина Адли, но этот результат продержался до компенсированного к матчу времени. Когда уже первое поражение Байера казалось неизбежным, чемпион сумел отыграться. На последних секундах поединка после розыгрыша стандарта мяч в штрафной отскочил к Роберту Андриху, который расстрелял ворота Штутгарта.

Байер уже в статусе чемпиона с 81 баллом возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Штутгарт занимает третье место, имея в своем активе 64 очка.

Статистика матча Байер - Штутгарт 31-го тура чемпионата Германии

Байер - Штутгарт 2:2

Голы: Адли 61, Андрих 90+6 - Фюрих 47, Ундав 56

Ожидаемые голы (xG): 1.32 - 1.76
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 14 - 11
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 5 - 2
Фолы: 10 - 19
Атаки: 102 - 106

Байер: Градецки, Фримпонг (Телла, 89), Та (Инкапье, 46), Тапсоба, Коссуну, Гримальдо (Станишич, 89), Гофманн (Виртц, 74), Андрих, Паласиос, Адли, Шик (Бонифас, 74)

Штутгарт: Нюбель, Стергиу (Мвумпа, 81), Антон, Ито, Миттельштедт, Каразор, Фюрих (Руо, 81), Мийо (Дауд, 74), Левелинг (Штенцель, 90), Гирасси, Ундав (Чжон Ву Эн, 74)

Предупреждения: Паласиос, Коссуну, Андрих, Инкапье - Ундав, Мийо, Миттельштедт.

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