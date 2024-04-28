Астон Вилла - Челси: результат матча 27.04.24

В субботу, 27 апреля, Астон Вилла принимала дома Челси в рамках 35-го тура АПЛ.

Не успел матч начатся, как Челси уже забил, но в свои ворота. Мяч после удара Макгина отрикошетил от ноги Кукурельи прямиком в угол ворот. Игра обещала быть нескучной, так и вышло, команды постоянно обменивались острыми моментами, "синим" даже удалось забить, но Джексон был в офсайде. Лишь перед самым перерывом мяч снова неудачно отскчил от Кукурельи Роджерсу, который слету забил в гол в нижний угол.

С началом второго тайма гости снова ринулись в атаку, практически все игроки Челси так или иначе имели свои моменты, но мяч упорно не шел в ворота. Лишь на 62-й минуте "синим" удалось поймать бирмингемцев на ошибке и Мадуэке сократил отставание до минимального.

Лишь на 81-й минуте Конор Галлахер с линии штрафной сильным ударом отправил мяч точно в верхний дальний угол и сравнял счет. В концовке матча Уоткинс мог вырывать победу, но с 11-метровой отметки пробил выше, затем Палмер тоже упустил верный момент, но по итогу на последних добавленных минутах Аксель Дисаси сумел забить решающий мяч. И Челси бы выиграл, если бы арбитры VAR не усмотрели в єпизоде фол и не отменили гол.

Статистика матча Астон Вилла - Челси 35-го тура чемпионата Англии

Астон Вилла - Челси 2:2

Голы: Кукурелья (автогол), 4, Роджерс, 42 - Мадуэке, 62, Галлахер, 81

Ожидаемые голы (xG): 0.85 - 1.47

Владение мячом: 27% - 73%

Удары: 8 - 20

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 2 - 3

Фолы: 13 - 14

Атаки: 43 - 145

Астон Вилла: Мартинес (Ольсен, 46) - Кэш, Пау Торрес, Конса, Динь - Бэйли (Диего Карлос, 75), Макгинн, Тилеманс (Диаби, 27; Дуран, 83), Дуглас Луис (Ироэгбунам, 75), Роджерс - Уоткинс.

Челси: Петрович - Чалоба, Тиаго Силва (Дисаси, 90), Бадьяшиль, Кукурелья - Галлахер, Мудрик (Казадеи, 90), Палмер, Кайседо, Мадуэке - Джексон.

Предупреждения: Дуглас Луис, 64, Бэйли, 66 - Кайседо, 49, Мудрик, 82, Силва, 87

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