"У меня был последний шанс": Месси оценил дебют за Интер Майами
Новичок команды осчастливил болельщиков американского клуба.
Аргентинский нападающий Лионель Месси поделился эмоциями после дебютной игры за Интер Майами.
36-летний футболист вышел на замену на 54-й минуте матча Leagues Cup с Крус Асуль (2:1) и забил победный гол на 94-й ударом со штрафного.
По словам игрока, команда сделала максимум, чтобы добиться победы на старте турнира.
Читай также: Еще один экс-игрок Барселоны присоединился к Интер Майами
"Мы хотели начать с победы для наших болельщиков. Было важно удачно стартовать.
У меня был последний шанс попытаться забить, и, к счастью, у меня получилось", - цитирует Месси The Sun
Ранее сообщалось, что Месси пытается убедить Суареса перебраться в Интер Майами.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!