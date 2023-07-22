"У меня был последний шанс": Месси оценил дебют за Интер Майами

Аргентинский нападающий Лионель Месси поделился эмоциями после дебютной игры за Интер Майами.

36-летний футболист вышел на замену на 54-й минуте матча Leagues Cup с Крус Асуль (2:1) и забил победный гол на 94-й ударом со штрафного.

По словам игрока, команда сделала максимум, чтобы добиться победы на старте турнира.

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"Мы хотели начать с победы для наших болельщиков. Было важно удачно стартовать.

У меня был последний шанс попытаться забить, и, к счастью, у меня получилось", - цитирует Месси The Sun

Ранее сообщалось, что Месси пытается убедить Суареса перебраться в Интер Майами.

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