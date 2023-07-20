Еще один экс-игрок Барселоны присоединился к Интер Майами

Жорди Альба присоединился к Месси и Бускетсу.

Интер Майами официально подтвердил подписании Жорди Альбы.

Экс-игрок Барселоны присоеднился к американскому клубу в качестве свободного агента.

Срок действия контракта с 34-летним защитником не не разглашался, как и финансовая сторона соглашения.

Напомним, что Альба выступал за Барселону с 2012 года, пока в мае этого года не расторг с клубом контракт.

Ранее соглашения с Интером подписали его бывшие одноклубники Лионель Месси и Серхио Бускетс.

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