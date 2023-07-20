Еще один экс-игрок Барселоны присоединился к Интер Майами
Жорди Альба присоединился к Месси и Бускетсу.
Интер Майами официально подтвердил подписании Жорди Альбы.
Экс-игрок Барселоны присоеднился к американскому клубу в качестве свободного агента.
JOR𝐒Í pic.twitter.com/SumFvFTiEO— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 20, 2023
Срок действия контракта с 34-летним защитником не не разглашался, как и финансовая сторона соглашения.
Напомним, что Альба выступал за Барселону с 2012 года, пока в мае этого года не расторг с клубом контракт.
Ранее соглашения с Интером подписали его бывшие одноклубники Лионель Месси и Серхио Бускетс.
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