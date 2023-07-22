Без пенальти: Месси установил уникальный рекорд по голам

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дебютировал за Интер Майами.

36-летний футболист появился на поле в рамках первого тура группового этапа Leagues Cup в игре с Крус Асуль. Месси в компенсированное время забил шикарный гол, забив со штрафного.

Как сообщает ESPN, этот гол для Лионеля стал 700 без учета пенальти.

Примечательно, что Месси – единственный в истории игрок, которому покорилось данное достижение.

Ранее сообщалось, что аргентинец оценил дебют за Интер Майами.

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