Без пенальти: Месси установил уникальный рекорд по голам
Аргентинец забил юбилейный гол в карьере.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дебютировал за Интер Майами.
36-летний футболист появился на поле в рамках первого тура группового этапа Leagues Cup в игре с Крус Асуль. Месси в компенсированное время забил шикарный гол, забив со штрафного.
Как сообщает ESPN, этот гол для Лионеля стал 700 без учета пенальти.
Примечательно, что Месси – единственный в истории игрок, которому покорилось данное достижение.
Ранее сообщалось, что аргентинец оценил дебют за Интер Майами.
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