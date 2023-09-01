Американский блогер пришел на матч Месси с табличкой "Роналду лучше"
Охрана попросту не пустила парня на стадион.
Американский блогер и инфлюэнсер Lofe попытался потроллить Месси, пишет Infobae.
Lofe попытался посетить матч Интер Майами - Нэшвилл, однако его не пустили на стадион.
Все дело в том, что блогер пришел в футболке сборной Португалии с именем Роналду на спине и плакатом "Роналду лучше".
К счастью, до драки дело не дошло, хотя фанаты Интера и лично Месси вступали в споры с блогером. А в итоге охрана попросту не пустила его на стадион.
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