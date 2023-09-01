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Американский блогер пришел на матч Месси с табличкой "Роналду лучше"

Охрана попросту не пустила парня на стадион.
Сегодня, 11:53
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Американский блогер и инфлюэнсер Lofe попытался потроллить Месси, пишет Infobae.

Lofe попытался посетить матч Интер Майами - Нэшвилл, однако его не пустили на стадион.

Все дело в том, что блогер пришел в футболке сборной Португалии с именем Роналду на спине и плакатом "Роналду лучше".

Infobae.com
Infobae.com

К счастью, до драки дело не дошло, хотя фанаты Интера и лично Месси вступали в споры с блогером. А в итоге охрана попросту не пустила его на стадион.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Криштиану Роналду

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