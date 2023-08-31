Интер Майами с Месси впервые не выиграл - прервалась девятиматчевая победная серия
Аргентинец также прервал свою результативную серию.
В рамках МЛС Интер Майами провел поединок с Нэшвиллом.
Команды не смогла поразить ворота друг друга, что привело к ничейному результату.
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Таким образом, победная серия команды Лионеля Месси прервалась. Ранее Интер Майами выиграл 9 матчей подряд в различных турнирах с момента дебюта аргентинца, но при этом 3 победы были одержаны по итогам серии пенальти.
В турнирной таблице Восточной конференции Интер Майами занимает предпоследнее место, набрав 22 очка после 24 матчей.
В составе американской команды Месси провел 10 игр, за которые забил 11 голов и выполнил три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что сын Месси попал в академию Интер Майами.