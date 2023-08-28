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Сын Месси попал в академию Интер Майами

Тьяго будет выступать за команду U12.
Сегодня, 10:19
Месси с сыном / ESPN
Месси с сыном / ESPN

Старший сын Лионеля Месси был включен в академию Интер Майами. Об этом сообщает издание The Athletic.

Тьяго был включен в состав детского клуба для мальчиков. 10-летний аргентинец будет выступать за команду U12.

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Ранее Тьяго выступал за детскую академию ПСЖ вместе со своим средним братом Матео.

Напомним, Лионель Месси этим летом на правах свободного агента перебрался из ПСЖ в Интер Майами. Игрок подписал с клубом многомиллионный контракт.

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