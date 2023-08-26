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Месси с кубком в руках засветился в клипе колумбийского рэпера

Аргентинец проводит чуть ли не лучшее время в своей жизни.
Сегодня, 11:48
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Жизнь Лионеля Месси в Северной Америке становится все интереснее и интереснее.

Форвард Интер Майами сразу же помог своей новой команде завоевать первый трофей в ее истории. Затем оказалось, что 36-летнего аргентинца практически везде сопровождает бывший солдат и боец ММА, нанятый Дэвидом Бекхэмом в качестве телохранителя футболиста.

Теперь же Месси стал частью шоу-бизнеса, так как он появился в клипе колумбийского рэпера Малумы.

В пятницу, 25 августа, колумбиец на своем YouTube-канале презентовал клип на песню "Trofeo", в котором и снялся игрок Интера.

Камео Месси происходит ближе к концу клипа. Одетый в именную майку Месси, Малума выходит из туннеля стадиона на поле, где его встречает сам семикратный обладатель Золотого мяча.

Лионель встречает исполнителя в центральном круге, после чего пожимает ему руку и вручает серебряный трофей.

Это не первый раз, когда Лионель Месси на время примерил на себе роль актера. В июне этого года он снялся в эпизоде ​​аргентинской комедийной драмы "Los Protectores" ("Защитники") о трех футбольных агентах.

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