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Интер Майами нанял бывшего солдата и бойца ММА, чтобы защищать Месси

На что только американский клуб не пойдет, чтобы обезопасить свою главную звезду от неугомонных фанатов.
Сегодня, 00:30
Яссин Чуэко и Лионель Месси с фанатом / Getty Images
Яссин Чуэко и Лионель Месси с фанатом / Getty Images

Объявление о переходе Лионеля Месси в Интер Майами стало самым громким событием в истории МЛС.

С момента трансфера семикратного обладателя Золотого мяча команда из Флориды выиграла все свои матчи, а сам 36-летний аргентинец забивал в каждом из них. И лишь в недавней встрече на кубок он прервал свою 7-матчевую голевую серию.

Фанаты заметили, что с недавних пор на каждой игре Интера у боковой линии поля неизменно появляется какой-то огромный накаченный лысый мужчина с бородой.

Как сообщает The Sun, клуб нанял для Лионеля охранника, да не простого. Этим человеком оказался бывший американский солдат, служивший в Ираке и Афганистане, после чего попробовавший свои силы в ММА - его имя Яссин Чуэко.

Источник: The Sun/thesun.co.uk

По информации источника, рекрутингом бойца занимался лично Дэвид Бекхэм. Он был вынужден пойти на этот шаг после того, как месяцем ранее один фанат выбежал на поле и направился прямо к Месси.

Теперь Чуэко постоянно следит за Лионелем. Он даже ходит вдоль поля, следя за тем, чтобы ни один посторонний человек не подбежал к Месси.

Источник: The Sun/thesun.co.uk

Источник: The Sun/thesun.co.uk

Источник: The Sun/thesun.co.uk

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Напомним, что за восемь матчей в составе Интер Майами Лионель Месси записал на свой счет десять голов и три результативные передачи.

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