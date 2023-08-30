Месси поможет Интер Майами увеличить доход к 2024-му году в несколько раз

Аргентинец приносит клубу пользу не только на поле, но и за его пределами.

Коммерческий директор Интер Майами Хавьер Асенси высказался о трансфере Лионеля Месси.

"Давайте проясним ситуацию: переход Лео – это, прежде всего, победа на поле.

Очевидно, что из всех игроков мира Лео продается больше всего в коммерческом плане. Модрич, Рамос, Гризманн или Бускетс могут дать небольшой толчок, но Лео – другое измерение на коммерческом уровне, он неземной".

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"Чтобы вы понимали, в 2024 году мы умножим доход Интера, который был до Лео, на четыре. Есть "до" и "после" Месси для Майами и для всей МЛС", – сказал Асенси в интервью Marca.

Напомним, Лионель Месси этим летом на правах свободного агента перебрался из ПСЖ в Интер Майами. Игрок подписал с клубом многомиллионный контракт.

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