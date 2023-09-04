Дубль ассистов Месси: Интер Майами уверенно обыграл действующего чемпиона МЛС

В рамках очередного тура МЛС Лос-Анджелес на своем поле принимал Интер Майами.

Флоридский клуб сумел шокировать действующего чемпиона соревнования, добыв победу - 3:1.

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Аргентинский футболист Интер Майами оформил две голевые передачи, которые позволили команде выиграть и приблизиться к зоне плей-офф.

Украинский защитник Интера Сергей Кривцов провел всю игру на поле.

Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3

Голы: Холлингсхед, 90 - Фариас, 14, Альба, 51, Кампана, 83

В турнирной таблице Лос-Анджелес идет на третьем месте в Западной конференции, а Интер Майами занимает 14 строчку в Восточной конференции.

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