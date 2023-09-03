Неймар: Месси в сборной узнал, что такое рай, а в ПСЖ - ад

Неймар дал комментарий относительно успехов Лионеля Месси в прошлом сезоне.

Бывший одноклубник аргентинца счатслив, что Лео выиграл чемпионат мира, однако в ПСЖ они не смогли показать свой уровень. А потому Месси покинул клуб не так, как должен был.

" Я был рад, что он провел такой год, но в то же время мне было очень грустно. Он ощутил обе стороны медали. Он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, он выиграл все за последние годы. А в Париже он ощутил, что такое ад, мы с ним оба ощутили, что это такое.

Мы расстроены, ведь мы не просто так туда приезжали. Мы хотели показать свой максимум, стать победителями Лиги чемпионов, сотворить историю. Для этого мы объединились. К сожалению, мы не добились успеха.

Месси ушел из ПСЖ не так, как того заслуживал, если говорить о спортивных результатах. Все знают, как он тренируется, как он борется, как он сердится, когда проигрывает. Его незаслуженно критиковали, я считаю.

Но в то же время я рад, что он выиграл ЧМ. После вылета Бразилии Месси заслуживал того, чтобы так завершить свою карьеру", – цитирует бразильца Globo Esporte.

Ранее также Гари Невилл заявил о том, что не верит в нежелание Глейзеров продать МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!