Легенда МЮ не верит, что Глейзеры решили не продавать клуб

Гари Невилл заявил, что не верит слухам о том, что Глейзеры не будут продавать Манчестер Юнайтед.

Напомним, ранее Daily Mail написал о том, что американцы решили снять клуб с торгов, так как хотя получить за него 10 млрд долларов, которые никто не способен предложить.

Однако Невилл считает, что это ложь, поскольку Глейзерам просто необходимо продать клуб как можно скорее, ведь ситуация у них отчаянная.

"Я не верю в историю о том, что Глейзеры ничего не продают или ничего не делают. Они должны что-то делать. У них закончились деньги, а финансовая ситуация весьма отчаянная. Им нужны инвестиции. Кроме того, они оказывают токсическое воздействие на клуб изнутри.

Халатность продолжается и сейчас, но я не думаю, что так может продолжаться без каких-то действий по привлечению денег. Кроме того, кто захочет войти в клуб в качестве миноритарного акционера, учитывая ущерб, который это нанесет их репутации", – написал экс-игрок МЮ в твиттере.

Ранее также сообщалось, что защитник Челси высказался против критики в свой адрес.

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