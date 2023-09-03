Защитник Челси ответил на критику фан-аккаунта клуба

Тьяго Силва не постенялся и лично ответил на критику в свой адрес фанатскому аккаунту Челси.

Напомним, вчера лондонский клуб уступил Ноттингему, несмотря на все финансовіе вливания Тодда Боули.

Игроки "синих" слишком слабо проявили себя в том матче, однако фан-аккаунт клуб отдельно отметил присутствие в составе Тьяго Силвы.

"Это мнение не очень хорошо примут, но, думаю, пришло время посадить Силву на лавку. Он становится проблемой, потому что нам приходится играть в пять защитников, чтобы впихнуть его.

Игра в четыре защитника позволит нам лучше действовать впереди. И я не думаю, что это нанесет сильный ущерб обороне. Я уважаю Тьаго, но, думаю, в данный момент нам лучше обойтись без него", – говорится в сообщении фан-аккаунда лондонцев talkcfc_.

На пост ответил сам бразилец, который отметил, что команда играла в четыре защитника, но если люди хотят, пускай валят вину на него.

"Если внимательно посмотреть игру, то мы играли в четыре защитника, друг мой. Но нет никаких проблем в том, чтобы считать, что я также несу ответственность за поражение. Можешь валить на меня. Без проблем", – написал Силва.

Ранее также под шквал критики попал и Михаил Мудрик.

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