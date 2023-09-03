iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Челси ответил на критику фан-аккаунта клуба

Тьяго Силва поставил на место интернет-экспертов.
Сегодня, 15:15
Тьяго Силва / Getty Images
Тьяго Силва / Getty Images

Тьяго Силва не постенялся и лично ответил на критику в свой адрес фанатскому аккаунту Челси.

Напомним, вчера лондонский клуб уступил Ноттингему, несмотря на все финансовіе вливания Тодда Боули.

Игроки "синих" слишком слабо проявили себя в том матче, однако фан-аккаунт клуб отдельно отметил присутствие в составе Тьяго Силвы.

"Это мнение не очень хорошо примут, но, думаю, пришло время посадить Силву на лавку. Он становится проблемой, потому что нам приходится играть в пять защитников, чтобы впихнуть его. 

Игра в четыре защитника позволит нам лучше действовать впереди. И я не думаю, что это нанесет сильный ущерб обороне. Я уважаю Тьаго, но, думаю, в данный момент нам лучше обойтись без него", – говорится в сообщении фан-аккаунда лондонцев talkcfc_.

На пост ответил сам бразилец, который отметил, что команда играла в четыре защитника, но если люди хотят, пускай валят вину на него.

"Если внимательно посмотреть игру, то мы играли в четыре защитника, друг мой. Но нет никаких проблем в том, чтобы считать, что я также несу ответственность за поражение. Можешь валить на меня. Без проблем", – написал Силва.

Ранее также под шквал критики попал и Михаил Мудрик.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Тьяго Силва

Статьи по теме

Экс-форвард сборной Англии раскритиковал уровень игры Мудрика Экс-форвард сборной Англии раскритиковал уровень игры Мудрика
Почеттино: Игра с Ноттингемом должна была закончиться нашей победой Почеттино: Игра с Ноттингемом должна была закончиться нашей победой
Мудрик - худший игрок матча Челси - Ноттингем Форест Мудрик - худший игрок матча Челси - Ноттингем Форест
Челси с Мудриком уступил Ноттингему Челси с Мудриком уступил Ноттингему
Помочь журналистам

Видео

Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина15:56
Днепр-1 - ЛНЗ 0:0 Видео лучших моментов матча чемпионата Украины
15:40
Форвард Металлиста 1925: Эта неделя получилась очень напряженной
Европа15:34
Барселона - предпоследняя по трансферным тратам в Ла Лиге
Европа15:15
Защитник Челси ответил на критику фан-аккаунта клуба
Футбол15:13
Центральный матч тура в Ла Лиге перенесли на неопределенный срок
Украина14:54
Ворота на замке: Днепр-1 не сумел обыграть ЛНЗ
Футбол14:49
Венгерский клуб подписал центрбэка, которым интересовалось Динамо
Бокс14:29
Бывший чемпион мира по боксу высказался о потенциальном бое Усик - Фьюри
Европа14:19
Отношения испорчены: Барселона негодует из-за попыток Ман Сити переманить юных талантов клуба
Европа13:56
Беллингем установил необычное достижение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK