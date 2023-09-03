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Футбол

Экс-форвард сборной Англии раскритиковал уровень игры Мудрика

Габриэль Агбонлахор остался неудовлетворенным перформансом украинца в игре против Ноттингема.
Сегодня, 13:08
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

Бывший нападающий Астон Виллы и сборной Англии Габриэль Агбонлахор высказался о поражении Челси в матче против Ноттингем Форест.

В частности, экс-форвард затронул игру Михаила Мудрика в этом поединке. По словам Агбонлахора, украинец был абсолютно бесполезен и едва не сделал ситуацию хуже.

"21 удар - 2 в створ ворот. Потрачен 1 миллиард фунтов на средних игроков.

Почему они не приобрели Кейна или Мбаппе?

Мудрик едва не подарил два гола. Честно говоря, он был абсолютно бесполезен. Он сыграл 19 матчей, в которых забил 0 голов", - заявил англичанин.

Отметим, что Мудрик стал худшим игроком матча по версии статистических порталов, хотя провел на поле всего 15 минут.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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