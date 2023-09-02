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Мудрик - худший игрок матча Челси - Ноттингем Форест

Вингер провел на поле не много времени и не успел чем-то запомниться.
Вчера, 22:02
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках четвертого тура АПЛ Челси сенсационно уступило Ноттингему.

Порталы WhoScored и SofaScore выставили свои оценки по итогам матча. Оба статистических сайта не лучшим образом оценили игру Михаила Мудрика.

По версии WhoScored, он худший игрок матча с оценкой 5.9. SofaScore был чуть более благосклонен, поставив 6,3, но это все еще оставляет Михаила худшим в составе обоих команд.

Отметим, что Мудрик появился на поле на 78 минуте и за это время сделал 0 точных кросов из 4, 0 удачных попыток дриблинга, 0 выигранных единоборств и 7 раз потерял мяч при 15 касаниях.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Ноттингем Форест Михаил Мудрик

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