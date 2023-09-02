Челси - Нотттингем Форест: обзор и результат матча чемпионата Англии 02.09.2023

В рамках чемпионата Англии Челси встретился с Ноттингемом.

Команды неожиданно продемонстрировали невероятно скучный футбол По сути, было лишь три опасных момента, два из них у Ноттингема, оба в первом тайме и один у Челси в концовке матча..

Сперва на 31 минуте Тайво Авонийи получил мяч у штрафной площадки, пробив в одно касание в нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

Уже в компенсированное время к первой 45-минутке все тот же Авонийи подкараулил ошибку самого дорогого футболиста в истории АПЛ, а именно Мойзеса Кайседо, который не сумел обработать мяч. Футболист "лесников" отпасовал на Энтони Элангу, который элегантным ударом в нижний угол ворот открыл счет в матче.

На 84 минуте Николас Джексон мог сравнивать счет в матче, но из убойной позиции пробил выше ворот. Таким образом, гости, пребывавшие в статусе аутсайдера, добыли неожиданную победу в этом матче.

Статистика матча чемпионата Англии Челси - Ноттингем Форест

Челси - Ноттингем Форест 0:1

Голы: Эланга, 45+3

xG: 0.61 - 0.33

Удары: 10 - 4

Удары в створ: 1 - 3

Владения мячом: 81% - 19%