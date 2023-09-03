Глейзеры решили снять Манчестер Юнайтед с продажи

Глейзеры приняли решение убрать Манчестер Юнайтед с продажи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Причиной этому стало малое количество предложений на рынке, а также сумма потенциальной сделки, которая не удовлетворяет владельцев клуба.

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Ввиду этого, руководство попытается вновь продать "красных дьяволов" 2025 году. Семья Глейзеров верит, что клубный чемпионат мира сможет привлечь внимание потенциальных покупателей из США.

Владельцы Манчестер Юнайтед рассчитывают выручит с продажи клуба около 7-10 млрд фунтов. Этим летом цена составляла 6 млрд.

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