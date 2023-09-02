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Манчестер Юнайтед объявил об аренде Амрабата

Эрик тен Хаг получил еще одного полузащитника в свое распоряжение.
Сегодня, 00:48
Софьян Амрабат / https://twitter.com/footballontnt
Софьян Амрабат / https://twitter.com/footballontnt

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Фиорентины и сборной Марокко Софьяна Амрабата.

Манкунианцы арендовали 27-летнего хавбека на один сезон. За его аренду с опцией выкупа англичане заплатили 10 миллионов евро.

Если же выкуп станет обязателен, МЮ заплатит 20 миллионов + 5 миллионов в качестве бонусов. При этом с игроком уже согласован контракт по схеме 4+1, по которому он будет получать 4 миллиона в год.

"Для меня огромная честь стать игроком Манчестер Юнайтед. Мне пришлось набраться терпения в этот момент. Но я тот, кто всегда слушает свое сердце, и теперь я представляю клуб своей мечты", - заявил футболист.

"Я точно знаю, как Эрик тен Хаг любит работать и что ему нужно от своих игроков. Его тренерство и руководство очень помогли мне как игроку в начале моей карьеры. Я знаю, что он поможет раскрыть все мои способности, чтобы я мог помочь команде добиться успеха в этом сезоне".

Ранее Манчестер Юнайтед подписал контракт с защитником, который уже знает, как играть на Олд Траффорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина манчестер юнайтед Софьян Амрабат

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