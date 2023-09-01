Трехкратный чемпион АПЛ подписал контракт с Манчестер Юнайтед

В составе Манчестер Юнайтед появился еще один титулованный футболист.

Манкунианцы подписали однолетний контракт с центрбеком Джонни Эвансом, сообщает официальный сайт клуба.

The homecoming, made official.



After eight years away, Jonny Evans is back where it all started ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2023

"Я рад присоединиться к Манчестер Юнайтед, месту, где всегда чувствовал себя как дома. Этот клуб и болельщики формировали меня как игрока и как личность с 15 лет, и я рад вернуться туда, где все началось, в составе этой талантливой команды", - заявил Джонни.

"Мне очень понравилось работать под руководством тренера и его штаба с начала предсезонной подготовки. Я с нетерпением жду возможности помочь этой команде вместе добиться успеха в этом фантастическом футбольном клубе".

Джонни Эванс - воспитанник "красных дьяволов". В системе манкунианцев он находился с 2006 по 2015 год.

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На его счету 198 матчей за МЮ, в которых он отметился 7 голами и 7 результативными передачами.

Вместе с Юнайтед он три раза становился чемпионом Англии, столько же раз поднимал над головой Суперкубок Англии, дважды выигрывал кубок лиги, а в 2008 году он выиграл клубный чемпионат мира.

Покинув Олд Траффорд летом 2015 года, он присоединился к Вест Бромвичу, где провел три года, а затем перешел в Лестер.

По окончанию сезона-2022/23 он покинул команду, которая вылетела в Чемпионшип, в статусе свободного агента, после чего начал тренироваться с Манчестером, подписав краткосрочный контракт.

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