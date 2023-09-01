Манчестер Юнайтед объявил об аренде защитника Тоттенхэма

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о переходе левого защитника Серхио Регилона.

Игрок Тоттенхэма переехал на Олд Траффорд на правах годичной аренды.

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Sergio Reguilon has signed up for the 2023/24 season! 💪#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2023

"В жизни нужно быть готовым ко всему, и я не мог отказаться от шанса представлять этот великий клуб с такой выдающейся историей", - заявил испанец.

"Поговорив с тренером, я понял, что ему от меня нужно, и я готов внести свой вклад в то, чтобы помочь команде добиться успеха. Я знаю, что могу внести свой вклад в успехи Манчестер Юнайтед в этом сезоне. Я готов бороться за эту команду и показать всем свои качества".

Серхио Регилон присоединился к Тоттенхэму в сентябре 2020 года, перейдя из Реала за 30 миллионов евро. Прошлый сезон он провел в аренде в мадридском Атлетико.

Ранее Манчестер Юнайтед представил нового вратаря, который был приобретен у Фенербахче.

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