МЮ подписал нового резервного вратаря
Алтай Байындыр присоединился к манкунианцам.
Манчестер Юнайтед официально завершил сделку по Алтаю Байындыру.
Турецкий голкипер должен будет заменить Дина Хендерсона, который ранее покинул клуб.
Фенербахче получит за Алтая 5-6 млн евро. Сам же турок заключил с МЮ четырехлетнее соглашение с опцией продления еще на год.
Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн-трансляция закрытия трансферного окна.
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