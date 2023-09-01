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МЮ подписал нового резервного вратаря

Алтай Байындыр присоединился к манкунианцам.
Сегодня, 11:12
Алтай Байындыр / manutd.com
Алтай Байындыр / manutd.com

Манчестер Юнайтед официально завершил сделку по Алтаю Байындыру.

Турецкий голкипер должен будет заменить Дина Хендерсона, который ранее покинул клуб.

Фенербахче получит за Алтая 5-6 млн евро. Сам же турок заключил с МЮ четырехлетнее соглашение с опцией продления еще на год.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн-трансляция закрытия трансферного окна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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