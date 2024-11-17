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Армения без Петракова одержала победу в Латвии и прорвалась в плей-офф Лиги наций

Первая победа с сентября стала решающей.
Сегодня, 19:08
Сборная Армении / Getty Images
Сборная Армении / Getty Images

В воскресенье, 17 ноября, состоялись финальные матчи в 4-й группе Лиги С Лиги наций.

Армения и Латвия разыгрывали между собой путевку в плей-офф. При чем бывшей команде Александра Петракова были нужна только победа.

В первом тайме команды разошлись без голов, а потому судьба матча решилась во втором тайме. Сразу порсле перерыва Сперцян открыл счет, и лишь на 70-й минуте Улдрикис сумел вернуть на поле ничью.

Однако Армения продолжила идти вперед и забила уже спустя четыре минуты, героем матча стал Миранян, который первым сориентировался на отскоке.

Таким образом, Армения с семью очками заняла второе место в группе, уступив только Северной Македонии, и прошла в плей-офф.

Латвия - Армения 1:2
Голы: Улдрикис, 70 - Сперцян, 48, Миранян, 74

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: армения

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