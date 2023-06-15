Пресс-аташе сборной Армении попросил журналистов не спрашивать Петракова об Украине

Наставник сборной Армении и экс-рулевой сборной Украины Александр Петраков попал в неприятную ситуацию на предматчевой пресс-конференции в преддверии игры против Уэльса.

Встреча состоится в Кардиффе, где Петраков ранее не сумел вывести украинскую национальную команду на чемпионат мира в Катаре. Один из журналистов попросил Петракова поделиться воспоминаниями о том матче.

"Я не хотел вспоминать прошлое. Не хочу вспоминать", - ответил на это украинский специалист.

После этого тот же журналист попытался задать еще один вопрос об Украине, но пресс-аташе армянской команды прервал его и попросил присутствующих журналистов, если это возможно, не спрашивать о нашей стране.

Напомним, ранее Петраков вызвал в сборную Армении ряд игроков из чемпионата страны-террориста россии.