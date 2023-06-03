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Петраков вызвал в сборную Армении четырех игроков из чемпионата России

Украинский специалист удивил выбором своих футболистов.
Сегодня, 12:56
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images

В рамках отборочных игр на чемпионат Европы-2024 сборная Армении проведет матчи в июне.

Главный тренер национальной команды Александр Петраков назвал список игроков, которые были вызваны на международные поединки.

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В список вошли четыре игрока из чемпионата россии: защитники Георгий Арутюнян (Краснодар) и Наир Тикнизян (Локомотив), а также полузащитники Эдуард Сперцян Краснодар) и Хорен Байрамян (Ростов).

Отметим, что 16 июня Армения на выезде сыграет с Уэльсом, а 19 июня - дома против Латвии.

Ранее сообщалось, что сборная Украины огласила заявку на отборочные игры чемпионата Европы.


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