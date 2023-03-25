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"Вы тренер, у вас есть лицензия?": Петраков грубо ответил журналисту, раскритиковавшего специалиста

Очень странные отговорки после поражения.
Вчера, 23:01
Александр Петраков / ffa.am
Александр Петраков / ffa.am

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков довольно грубо ответил журналисту, который задал специалисту неудобный вопрос.

Во время пресс-конференции по итогам матча, где сборная Армении проиграла сборной Турции 2:1, журналист спросил, не поздно ли Петраков сделал замены и не зря ли он сменил схему.

На это украинский специалист спросил, есть ли у спрашивающего тренерская лицензия. Оказалось, что есть лицензия С, что вызвало у Петракова довольно резкий ответ.

"Можете подать свою кандидатуру на главного тренера сборной, будете тренировать, если вы говорите, что я опоздал. Упрекаете этим. У вас лицензия С, а говорите тренеру, который имеет лицензию PRO.

Я не считаю, что я опоздал с заменами. Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции. Для того, чтобы что-то сделать, надо больше узнать. Но это не отговорка. Понимаете, о чем идет речь, кто разбирается в футболе. За неделю невозможно узнать ребят, куда кого-то поставить, кем усилить и так далее. Хотите обвинять меня - обвиняйте", - сказал Петраков.

Напомним, что с результатами всех матчей квалификации на Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Армении Александр Петраков

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