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"Рознесли на друски": реакція Мережі на перемогу збірної України над Вірменією

ISPORT пропонує ознайомитись з коментарями глядачів поєдинку Ліги націй
Вчера, 21:51
ВІрменія - Україна
ВІрменія - Україна
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У рамках пятого туру Ліги націй збірна України розгромно переграла національну команду Вірменії (0:3).

Підопічні Олександра Петракова повністю переверешили суперника, а особливо це стало відчутно після перерви.

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ISPORT зібрав найцікавіші висловлювання фанатів у Мережі про поєдинок збірних Вірменії та України:

Зазначимо, що у наступному турі збірна України проведе матч із Шотландією, а підопічні Хоакіна Капарроса будуть протистояти Ірландії (27 вересня).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина армения
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