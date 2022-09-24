"Рознесли на друски": реакція Мережі на перемогу збірної України над Вірменією

У рамках пятого туру Ліги націй збірна України розгромно переграла національну команду Вірменії (0:3).

Підопічні Олександра Петракова повністю переверешили суперника, а особливо це стало відчутно після перерви.

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ISPORT зібрав найцікавіші висловлювання фанатів у Мережі про поєдинок збірних Вірменії та України:

Гарненько! 🥰

Сподіваюсь це знак, що збірна впевнено переможе pic.twitter.com/7uk2NazRfB — ✙ Пан Міжсезонний ✙ (@JohnyS1lverhand) September 24, 2022

Неймовірно 🔥 ! Божевільно 🔥 ! Фантастично 🔥 !

Наша Збірна 🇺🇦 подарувала усім нам великий позитив ✊💪🇺🇦 !

0:5 !!! Я в екстазі ! Просто рознесли на друски вірмен ✊💪🔥 !

Ця перемога присвячується ЗСУ ✊ !

СЛАВА УКРАЇНІ 🇺🇦 !#Україна 🇺🇦 #Ukraine 🇺🇦 #NationsLeague pic.twitter.com/DPX12KwMji — Amazing Johnny 🇺🇦🇪🇺🇺🇸🇬🇧 (@Amazing_Johnny_) September 24, 2022

так, сьогодні збірна нарешті не в нічию pic.twitter.com/pW70W6LK5p — катеринка ненавидить росню🌾 (@meek__bee) September 24, 2022

Голи збірна України забивала за ініціативи Володимира Зеленського — Гупі Ендлера (@Vlad69029616) September 24, 2022

Ой як це було красиво

Тимчик золота дитина — flùr 🇺🇦 (@mindenerwa_) September 24, 2022

А я з Ігнатенко до одного стоматолога ходила)) #МиЗбірна — Julia Lysenko (@lysenko_ju) September 24, 2022

Футбольний серіал "Дарк", де на будь-якому часовому проміжку Довбик забиває красивенний гол і робить твій день. — кораліна в задзеркаллі (@ComeGentleNight) September 24, 2022

Довбик дай тобі бог здоров'я — прихильниця пані Булочки (@valerrrrrka) September 24, 2022

Зазначимо, що у наступному турі збірна України проведе матч із Шотландією, а підопічні Хоакіна Капарроса будуть протистояти Ірландії (27 вересня).