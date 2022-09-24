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Петраков: Армения попала под каток сборной Украины

Наставник "желто-синих" высказался о триумфе в недавнем матче.
Сегодня, 19:22
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал разгром Армении (5:0) в рамках Лиги наций.

"Футбол бывает очень жестоким. Я был в таком положении, в котором сейчас находится главный тренер сборной Армении и вся команда, 21 сентября. Хочу поддержать их. Есть такое выражение – они попали под каток. Под наш каток.

Игнатенко? Не люблю выделять одного игрока. Футбол – это командный вид спорта. Гол, как и ошибка, – это цепь действий. Он молодец, двигаемся дальше.

Касаемо состава на матч с Шотландией, я тренер, я рискую. Каков будет состав – я еще подумаю. Я не боюсь критики, такая у меня должность. Для меня эта критика была очень тяжела сначала, а сейчас я все понимаю. А по составу – не скажу.

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Я не удивлен такому результату. Очень хорошо, что после такого болезненного поражения ребята все поняли и выполнили. Я им очень благодарен. Это чисто их победа. Как тренеру, мне очень приятно, что не опустили руки, вышли и все выполнили. Это заслуга ребят. Молодцы.

У меня в сборной нет основных игроков, у нас единый коллектив. Не может быть в сборной первый и второй состав. Вышли ребята – и не подвели. Хотя было тяжело. У многих ребят нет игровой практики в клубах, я успокоил их и доверился. А они все выполнили.

Мы еще в игре и хотим реванша. А как оно уже получится? Это спорт. Но мы хотим обыграть Шотландию. Сделаем все возможное для этого. Но это спорт – мы не знаем, как оно будет.

Спасибо Армении за то, как нас здесь приняли. Мы жили в отеле, с тренировками не было проблем – все очень хорошо. Спасибо. И желаю, чтобы у вас не было войны", – сказал Петраков на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, следующий матч национальная команда Украины проведет против Шотландии 27 сентября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украина Александр Петраков
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