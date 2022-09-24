Людям с паспортом рф не продавали билеты на матч Армения - Украина
Граждане страны-оккупанта и по совместительству террористического государства-изгоя оказались нежеланными гостями на празднике футбола.
В рамках пятого тура группового этапа Лиги Наций Армения дома встретилась с сборной Украины.
Данный поединок, к счастью, обошелся без представителей страны-оккупанта рф на стадионе.
Как сообщил Эндрю Тодос в эфире Youtube-канала ВЗбірна, гражданам государства-террориста не продавали билеты на игру.
Следуюший матч национальная команда Украины проведет против Шотландии 27 сентября.