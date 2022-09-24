Граждане страны-оккупанта и по совместительству террористического государства-изгоя оказались нежеланными гостями на празднике футбола.

Реакция каждого украинца на эту новость

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Наций Армения дома встретилась с сборной Украины.

Данный поединок, к счастью, обошелся без представителей страны-оккупанта рф на стадионе.

Как сообщил Эндрю Тодос в эфире Youtube-канала ВЗбірна, гражданам государства-террориста не продавали билеты на игру.

Следуюший матч национальная команда Украины проведет против Шотландии 27 сентября.