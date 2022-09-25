Армения - Украина 0:5: видео голов и обзор матча

В рамках Лиги наций сборная Украины встретилась с Арменией на стадионе им. Вазгена Саркисяна в Ереване.

Матч завершился уверенной победой нашей национальной команды со счетом 5:0.

Голы забивали Александр Тымчик, Даниил Игнатенко, Александр Зубков и отметившийся дублем Артем Довбык.

Стоит отметить, что для Тымчика и Игнатенко данные голы стали дебютными в футболке сборной.

Представляем вам видеообзор матча Армения - Украина:

Армения – Украина 0:5

Голы: Тимчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Игнатенко, 81

Армения: Юрченко — Дашян, Амбарцумян, Мкоян (Восканян, 76), Чалишир, Маргарян (Монрой, 75) — Бичахчан (Арутюнян, 46), Григорян, Байрамян — Барсегян (Шагоян, 63), Селараян (2).

Украина: Лунин — Забарный, Кривцов (Матвиенко, 77), Качараба — Тимчик, Сидорчук (Пихалонок, 46), Игнатенко, Миколенко — Цыганков (Яремчук, 66), Яремчук (Довбык, 67), Зубков (Мудрик, 72)

Предупреждения: Бичахчян, Дашян, Арутюнян - Сидорчук, Кривцов