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УЕФА подтвердил отстранение России от Евро-2024, Беларусь к жеребьевке отбора допустили

Европейский футбольный союз вынес решение по поводу отбора будущего чемпионата Европы.
Сегодня, 18:30
9 октября состоится жеребьевка отбора Евро-2024 / Getty Images
9 октября состоится жеребьевка отбора Евро-2024 / Getty Images
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УЕФА утвердил процедуру жеребьевки квалификации Евро-2024, которая состоится в воскресенье, 9 октября, во Франкфурте.

Как и сообщалось ранее, российская сборная была отстранена от участия в будущем чемпионате Европы 2024 года.

"Все российские команды в настоящее время дисквалифицированы в соответствии с решением Исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, которое было дополнительно подтверждено Спортивным арбитражным судом 15 июля 2022 года. Таким образом, Россия не буде участвовать в жеребьевке квалификации Евро-2024", - говорится в заявлении УЕФА.

В то же время к участию в отборе чемпионата Европы был допущен пособник страны-агрессора - Беларусь. Белорусы примут участие в будущей жеребьевке. При этом отмечается, что сборные Украины и Беларуси будут разведены и не смогут попасть в одну отборочную группу.

Также будут разводить сборные Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, Косово и Боснии и Герцеговины и Косово и Сербии.

В ходе жеребьевки 53 национальные ассоциации будут распределены по десяти группам, семи группам по пять команд и трем группам по шесть команд.

Десять победителей групп и десять команд, занявших вторые места, выйдут в финальный турнир. Оставшиеся три участника будут определены в плей-офф, который состоится в марте 2024 года. Германия как страна-хозяйка автоматически попадает в финальную стадию чемпионата Европы.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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