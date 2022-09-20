Россия отстранена от участия в Евро-2024
Глава УАФ Андрей Павелко в своем Facebook сообщил прекрасную новость для всех украинских любителей футбола.
По словам функционера, страна-агрессор рф не примет участие в жеребьевке квалификации к Евро-2024, а соответственно, не сможет попасть и на сам турнир.
Также президент Украинской Ассоциации Футбола расставил точки над і в истории с возможной дисквалификацией Александра Петракова.
"Истерика россиян по поводу главного тренера Национальной сборной Украины Александра Петракова - не стоит ни малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ имеет за честь выплатить.
Так что бесполезно рашисты пытаются сейчас - накануне важного матча украинской сборной - отвлечь нас от подготовки к игре. Все максимально сосредоточены именно на этом и готовятся поддерживать наших ребят.
P.S. В то же время, россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, Россия не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И, по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования!
Евро-2024 пройдет без страны-агрессора", - заявил Павелко
Стоит сказать, что жеребьевка Евро-2024 пройдет 9 октября во Франкфурте, а сам турнир с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.