Россия отстранена от участия в Евро-2024

Твоя реакция когда страна, за которую ты вынужден выступать становится изгоем

Глава УАФ Андрей Павелко в своем Facebook сообщил прекрасную новость для всех украинских любителей футбола.

По словам функционера, страна-агрессор рф не примет участие в жеребьевке квалификации к Евро-2024, а соответственно, не сможет попасть и на сам турнир.

Также президент Украинской Ассоциации Футбола расставил точки над і в истории с возможной дисквалификацией Александра Петракова.

"Истерика россиян по поводу главного тренера Национальной сборной Украины Александра Петракова - не стоит ни малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ имеет за честь выплатить.

Так что бесполезно рашисты пытаются сейчас - накануне важного матча украинской сборной - отвлечь нас от подготовки к игре. Все максимально сосредоточены именно на этом и готовятся поддерживать наших ребят.

P.S. В то же время, россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, Россия не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И, по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования!

Евро-2024 пройдет без страны-агрессора", - заявил Павелко

Стоит сказать, что жеребьевка Евро-2024 пройдет 9 октября во Франкфурте, а сам турнир с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.