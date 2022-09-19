Россия потребовала УЕФА дисквалифицировать Петракова

Оккупанты не могут смириться с высказыванием украинского тренера про их действия.

Российский футбольный союз отправил письмо в УЕФА с требованием дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Об этом сообщает The Guardian.

Российская сторона обвинила специалиста в дискриминационных высказываниях по поводу россиян и несоблюдении политического нейтралитета.

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Петракову предъявили обвинения в нарушении кодекса поведения. В указанных цитатах, которые содержатся в письме, он говорил о намерении присоединиться к защитникам Украины, а также призвал исключить всех россиян из международных спортивных соревнований.

Кроме того, россияне призывают союз доказать, что футбол служит принципам мира, а не разжиганию вражды.

Напомним, что УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров после полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее Александр Зубков рассказал, как проходила его работа с российским тренером после начала полномасштабной войны.