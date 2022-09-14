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Зубков рассказал, как проходила его работа с российским тренером после начала полномасштабной войны

Игрок сборной Украины поделился переживаниями.
Сегодня, 14:12
Александр Зубков (справа) / Getty Images
Александр Зубков (справа) / Getty Images
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Донецкий Шахтер из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины российских кафиров вынужден проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Польше. С местными журналистами пообщался игрок "горняков" Александр Зубков, который рассказал им о своих переживаниях из-за войны.

"Первые часы я запомню на всю жизнь. Я не мог вообразить, что такие вещи действительно могут происходить в моей стране. Тогда мы долго говорили с коллегами. Никто не мог понять этого. Первые несколько недель у меня были проблемы ночью, я спал. по два-три часа. Моя жена родом из Харькова, ее родители оставались там".

После начала военных действий Зубков перестал попадать в состав Ференцвароша и заговорили о том, что у него проблемы с российским тренером Станиславом Черчесовым.

"Первые дни было очень тяжело. Мыслями я был не на поле. Я не мог сосредоточиться на футболе. Тренировки давались мне тяжело, я не был сосредоточенным. Мы с клубом говорили о начале войны, они решили, что я могу побыть немного дома. Трудно было предположить, сколько времени понадобится, чтобы разобраться во всей ситуации в голове. Фактически я был в квартире около двух недель, но сидеть и постоянно слушать новости было очень тяжело – поэтому я начал приходить на тренировку".

Отношения между мной, как игроком, и тренером не изменились. Он и клуб понимали, что мне нужно время, чтобы отдохнуть.

"Однако все это было психически тяжело. Не Черчесов с оружием в Украину зашел, но паспорт есть паспорт. Он россиянин и это могло оставить в его голове какие-то двойные стандарты. Трудно было это все объяснить. Нелегко описать мои ощущения от всего этого", - добавил Зубков.

Отметим, что на ISOPRT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер - Селтик.

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