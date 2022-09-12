Шахтер - Селтик: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Команды встретятся в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В среду, 14 сентября, донецкий Шахтер продолжит свое выступление на групповом этапе розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Соперником команды Игоря Йовичевича во втором поединке главного европейского клубного турнира станет шотландский Селтик. Поединок пройдет в Варшаве (Польша).

Матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Селтик будет сыгран на Стадионе Войска Польского в Варшаве. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Шахтер - Селтик

Будет доступна в этой новости 14 сентября, начиная с 19:45 по Киеву.

Шахтер и Селтик попали в группу F Лиги чемпионов, где их соперниками также будут мадридский Реал и РБ Лейпциг. В первом туре "горняки" сенсационно обыграли немецкий клуб на выезде - 4:1, а Селтик в родных стенах разгромно уступил Реалу (0:3).

В своей истории Шахтер и Лейпциг сыграли четыре раза на официальном уровне. Команды встречались исключительно на групповом этапе Лиги чемпионов, где всегда побеждали хозяева. В 2004 году Шахтер в Донецке разгромил Селтик (3:0), а уже в следующем туре шотландцы минимально обыграли украинскую команду.

В 2007 году "горняки" обыграли Селтик - 2:0, а в пятом туре группового этапе шотландцы добыли победу со счетом 2:1. Именно эта победа помогла Селтику выйти в плей-офф турнира.

По мнению экспертов, фаворитом предстоящего матча является Селтик.

В следующем туре Лиги чемпионов Шахтер на выезде сыграет против против мадридского Реала, а Селтик дома примет Лейпциг. Матчи пройдут 5 октября.