"Можно уничтожить трибуны, но не мечты": Ярмоленко стал "голосом" разрушенного российскими оккупантами стадиона в Чернигове

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в проекте от Украинского института "Postcards from Ukraine"/"Листівки з України", который рассказывает о разрушенных российскими оккупантами украинских достопримечательностях.

Украинский футболист, начинавший профессиональную карьеру в Чернигове, озвучил видео об уничтоженном захватчиками местном стадионе имени Юрия Гагарина.

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"Привет! Я - Андрей Ярмоленко. И сегодня я буду говорить за того, кто сам сказать уже не сможет. Это стадион имени Юрия Гагарина. Во время Второй мировой он сильно пострадал, но черниговцы его отстроили. И именно здесь встречали первого в мире космонавта Гагарина.

В наши дни у Чернигова была арена, готовая принимать матчи самого высокого уровня. А потом началась война. Стадион, сделавший мою детскую мечту реальностью, разнесли фугасными бомбами.

Впрочем, можно уничтожить трибуны, но не мечты", - говорит Ярмоленко в видео.

На стадионе 5 марта 2022 года во время осады Чернигова была разрушена восточная трибуна. А 11 марта вражеская авиация повредила и поле.

Стадіон в Чернігові / Український інститут

Проект "Postcards from Ukraine" от Украинского института рассказывает о разрушенных достопримечательностях Украины. При поддержке USAID создана единая база из около 100 памятников, где можно увидеть масштабы разрушений и прочитать историю каждого на украинском и английском языках.