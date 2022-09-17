Ярмоленко: Отдадим все силы и сделаем все, чтобы за нас не было стыдно

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался по поводу сентябрьских матчей национальной команды в Лиге наций.

"Смотрю на будущие матчи с позитивом. Знаю наших игроков, наш потенциал, в какой футбол мы можем играть. Мы никого не боимся, всех уважаем, но также знаем, за кого мы играем. За результат, как всегда, ничего не могу сказать, но могу пообещать болельщикам и всем украинцам, что отдадим все силы и сделаем все, чтобы за нас не было стыдно. А результат, увидим, каким будет. Но я знаю, что в футболе, когда отдаешь все силы, результат приходит.

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Прошлая игра с Шотландией - уже история. Теперь другой турнир. Готовимся с настроением. Когда подъедут другие ребята, разберем соперника, тренерский штаб расскажет, как нам нужно играть. Сейчас же могу сказать, что рад всех видеть и за всеми соскучился.

Ребята, получившие травмы, многое значат для сборной, но от повреждений никто не застрахован. Желаем им скорейшего выздоровления, мы их ждем. Но сейчас мы будем играть без них. Да, их будет не хватит, но это футбол - нужно готовиться и думать, как играть без них. Плюс это шанс для других футболистов доказать тренерскому штабу, что они готовы играть в национальной сборной.

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Сейчас следишь за новостями с фронта, видишь, что есть положительные моменты, но понимаешь, какой ценой они достигаются, сколько наших военных погибает. С одной стороны, ты радуешься, что мы возвращаем свои города и села, с другой понимаешь про потери. Поэтому ощущения двойственные. Сейчас только могу сказать от всей команды и персонала сборной. Мы благодарны нашим защитникам. Если бы не они, точно не было бы никакого футбола. Вообще ничего бы не было. Мы благодарны им за нашу защиту, за защиту наших семей, страны.

Мы не должны говорить, что нам тяжело, потому что кому действительно тяжело - это нашим воинам, но я не видел, чтобы они говорили, как им тяжело или как они устали. Мы тоже не имеем права это делать. Мы должны отдать все силы за нашу страну и дать людям хоть какую-то радость, чтобы они хоть на 90 минут отвлеклись от всего этого и смогли просто порадоваться успехам национальной сборной", - сказал Ярмоленко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, что в сентябре сборная Украины сыграет в Лиге наций дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и на выезде с Арменией (24 сентября).

На данный момент украинская национальная команда после трех сыгранных матчей с семью очками возглавляет турнирную таблицу группы 1 Дивизиона B Лиги наций, опережая шотландцев на один балл.