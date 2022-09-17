Сборная Украины начала подготовку к сентябрьским матчам Лиги наций

Сборная Украины начала подготовку к заключительным матчам Лиги наций против Шотландии и Армении.

Украинская национальная команда собралась в Варшаве и провела первую тренировку на стадионе местного футбольного клуба Гутник.

Занятие носило восстановительный характер. Главный тренер Александр Петраков решил не разделять команду на группы, поэтому все полевые игроки работали вместе. Основная задача была восстановиться после клубных игр и психологически переключиться на работу в национальной команде.

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Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, в тренировке не участвовали представители Днепра-1 Артем Довбик и Александр Пихаленок, поскольку их рейс из Ларнаки задержался. Игроки прибыли в расположение команды уже после занятия.

Напомним, что в сентябре сборная Украины сыграет в Лиге наций дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и на выезде с Арменией (24 сентября).

На данный момент украинская национальная команда после трех сыгранных матчей с семью очками возглавляет турнирную таблицу группы 1 Дивизиона B Лиги наций, опережая шотландцев на один балл.