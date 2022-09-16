Сборная Украины потеряла ключевого игрока перед сентябрьскими матчами Лиги наций

Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко не поможет сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, игрок "канониров" получил повреждение икроножной мышцы во время тренировки в клубе. На лечение и восстановление 25-летнему футболисту потребуется около двух недель.

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В нынешнем сезоне Зинченко уже пропускал два матча Арсенала из-за проблем со здоровьем. Всего в текущей кампании украинец провел за лондонскую команду пять поединков, отличившись одной голевой передачей.

Отметим, что сбор украинской национальной команды начнется в пятницу, 16 сентября, в Варшаве.

В сентябре сборная Украины сыграет в Лиге наций дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и на выезде с Арменией (24 сентября).

Ранее главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков огласил заявку команды на предстоящие матчи Лиги наций.