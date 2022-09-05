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Футбол

Стала известна заявка сборной Украины на матчи Лиги наций

В этом месяце "желто-синие" проведут 3 матча в данном турнире.
Сегодня, 12:36
Cборная Украины / Getty Images
Cборная Украины / Getty Images
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В рамках Лиги наций сборная Украины в конце сентября проведет матчи с Шотландией, Ирландией и Арменией.

Наставник национальной команды Александр Петраков определился с заявкой на данные поединки.

Украинский специалист вызвал на сборы 24 футболиста. Еще 6 исполнителей, среди которых два дебютанта в лице Эдуарда Сарапии и Егора Назарины попали в резервный список.

Голкиперы: Георгий Бущан (Динамо Киев), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания)

Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (все - Динамо Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все - Шахтер Донецк). Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Тарас Качараба (Славия Прага, Чехия)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все - Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЭ), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Виктор Коваленко (Специя, Италия), Александр Зинченко (Арсенал, Англия)

Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия).

Резервный список: Артем Беседин (Динамо Киев), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий ( оба - СК Днепр-1) Егор Назарина (Заря), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Даниил Игнатенко (Бордо, Франция)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Сборная Украины Лига наций
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