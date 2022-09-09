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Петраков довызвал в сборную Украины нескольких игроков из-за травм Шапаренко и Бущана

Также один футболист был переведен в основу из резервного состава.
Сегодня, 18:23
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images
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В понедельник, 5 сентября, был оглашен список футболистов, которых главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал на матчи Лиги наций против Шотландии, Армении и Ирландии.

Однако в матче Лиги чемпионов против Фенербахче (1:2) серьезную травму получил игрок Динамо Николай Шапаренко, в то время как с повреждением встречу заканчивал Георгий Бущан.

В связи с подобным положением дел Петраков был вынужден довызвать нескольких игроков. Как сообщает официальный сайт УАФ, в расположение сборной должны будут прибыть вратарь Шахтера Анатолий Трубин и вратарь Колоса Евгений Волынец. 

Стоит отметить, что для Волынца данный вызов в сборную стал дебютным. Также из резервного списка был переведен в основу хавбек Бордо Даниил Игнатенко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Сборная Украины Лига наций Александр Петраков
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