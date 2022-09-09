Петраков довызвал в сборную Украины нескольких игроков из-за травм Шапаренко и Бущана

Также один футболист был переведен в основу из резервного состава.

В понедельник, 5 сентября, был оглашен список футболистов, которых главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал на матчи Лиги наций против Шотландии, Армении и Ирландии.

Однако в матче Лиги чемпионов против Фенербахче (1:2) серьезную травму получил игрок Динамо Николай Шапаренко, в то время как с повреждением встречу заканчивал Георгий Бущан.

В связи с подобным положением дел Петраков был вынужден довызвать нескольких игроков. Как сообщает официальный сайт УАФ, в расположение сборной должны будут прибыть вратарь Шахтера Анатолий Трубин и вратарь Колоса Евгений Волынец.

Стоит отметить, что для Волынца данный вызов в сборную стал дебютным. Также из резервного списка был переведен в основу хавбек Бордо Даниил Игнатенко.