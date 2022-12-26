iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Турции подтвердил, что Роналду перейдет в клуб из Саудовской Аравии

Реджеп Эрдоган с интересом наблюдает за будущим португальского футболиста.
Сегодня, 08:10
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду за несколько дней до старта чемпионата мира по футболу в Катаре разорвал контракт с Манчестер Юнайтед.

37-летний португалец находится в поиске нового клуба. Услугами форварда активно интересуется представитель Саудовской Аравии Ан-Наср.

Читай также: Всесвітній клуб, в якому є український слід - куди збирається Кріштіану?

Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал неожиданное заявление по поводу будущего Роналду. По словам политика, Криштиану будет играть в Саудовской Аравии.

"К сожалению, против Криштиану ввели политические санкции. Выход такого футболиста, как Роналду, на 15 минут, пол часа второго тайма, отняли у команды психологию и энергию. Роналду и Месси? Вместо того чтобы их сравнивать, так или иначе, Роналду теперь едет в Саудовскую Аравию, согласно информации, которую я получил", - приводит слова президента Турции Onedio.

Напомним, что, по слухам, Роналду подпишет контракт с Ан-Наср до 2030 года - 2,5 года будет выступать в статусе футболиста, после чего станет послом Саудовской Аравии.

Ранее директор саудовского клуба сделал важное заявление по поводу переговоров с Криштиану.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

Статьи по теме

Директор Аль-Насра: У переговоров с Роналду колоссальное значение для мирового футбола Директор Аль-Насра: У переговоров с Роналду колоссальное значение для мирового футбола
Бенту: Португалия уже не так зависит от Роналду Бенту: Португалия уже не так зависит от Роналду
Всесвітній клуб, в якому є український слід - куди збирається Кріштіану? Всесвітній клуб, в якому є український слід - куди збирається Кріштіану?
Стало известно, почему европейские клубы отказались от Роналду Стало известно, почему европейские клубы отказались от Роналду
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

Европа09:57
Ибрагимович рассказал о планах после завершения карьеры
Бокс09:35
Фрэмптон включил Усика в список лучших боксеров года
Европа09:30
Конте: Играть клубные матчи через восемь дней после окончания ЧМ-2022 – абсурд
НБА09:05
Даллас установил свой рекорд НБА по результативности
НБА08:40
НБА: Голден Стэйт сенсационно обыграл Мемфис, Милуоки уступил Бостону
Другие страны08:10
Президент Турции подтвердил, что Роналду перейдет в клуб из Саудовской Аравии
Формула 108:00
Прощание с Феттелем и типичная Феррари: итоги 2022 года в Формуле 1
Европа07:48
Левандовски сообщил, когда покинет Барселону
Бокс07:24
Экс-чемпион мира сделал однозначный прогноз на бой Фьюри - Усик
Бокс00:54
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK