Президент Турции подтвердил, что Роналду перейдет в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду за несколько дней до старта чемпионата мира по футболу в Катаре разорвал контракт с Манчестер Юнайтед.

37-летний португалец находится в поиске нового клуба. Услугами форварда активно интересуется представитель Саудовской Аравии Ан-Наср.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал неожиданное заявление по поводу будущего Роналду. По словам политика, Криштиану будет играть в Саудовской Аравии.

"К сожалению, против Криштиану ввели политические санкции. Выход такого футболиста, как Роналду, на 15 минут, пол часа второго тайма, отняли у команды психологию и энергию. Роналду и Месси? Вместо того чтобы их сравнивать, так или иначе, Роналду теперь едет в Саудовскую Аравию, согласно информации, которую я получил", - приводит слова президента Турции Onedio.

Напомним, что, по слухам, Роналду подпишет контракт с Ан-Наср до 2030 года - 2,5 года будет выступать в статусе футболиста, после чего станет послом Саудовской Аравии.

Ранее директор саудовского клуба сделал важное заявление по поводу переговоров с Криштиану.