Директор Аль-Насра: У переговоров с Роналду колоссальное значение для мирового футбола

Спортивный директор Аль-Насра Марсело Салазар высказался о возможном переходе форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Не могу ответить ни утвердительно, ни отрицательно. Давайте подождем и посмотрим, как будут развиваться события до конца года.

Сами понимаете, эти переговоры имеют колоссальное значение, причем не только для клуба, но и для всей страны, а также мирового футбола. Их должны вести высшие инстанции.

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Могу сказать, что Криштиану Роналду – один из лучших в истории. Я всегда считал его образцовым спортсменом за его волю к победе. И, как португалец, я всегда за него болел. Но посмотрим, что будет дальше", – заявил Салазар в интервью Flashscore.

Напомним, Криштиану Роналду покинул Манчестер Юнайтед перед стартом чемпионата мира по футболу.

37-летний футболист до сих пор не может найти себе новый клуб, хоть и находится в статусе свободного агента.