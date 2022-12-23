Стало известно, почему европейские клубы отказались от Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинул Манчестер Юнайтед перед стартом чемпионата мира по футболу.

37-летний футболист до сих пор не может найти себе новый клуб, хоть и находится в статусе свободного агента.

Как сообщает Metro со ссылкой на The Times, европейские клубы не хотят подписывать Роналду.

По информации источника, причиной такого решения является скандальный уход Роналду из Манчестер Юнайтед, а также то, что он был в запасе Португалии на мундиале. Кроме того, клубы не хотят тратить много на Роналду, даже несмотря на отсутствие необходимости платить за трансфер.

Отмечается, что Криштиану получал предложение из Катара, но вариант с Ан-Насром из Саудовской Аравии гораздо привлекательнее.

Ранее сообщалось, что Роналду подпишет семилетний контракт с Ан-Насром.