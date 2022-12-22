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Роналду подпишет семилетний контракт с Ан-Насром

Все еще неофициально.
Сегодня, 15:44
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Уже в этот четверг Криштиану Роналду может подписать семилетний контракт с саудовским Ан-Насром, сообщает издание Marca.

Издание утверждает, что португалец должен улететь в Эр-Рияд, чтобы подписать соглашение. Согласно нему, Роналду будет получать по 200 млн евро за сезон до 2025 года, а дальше форвард станет послом Саудовской Аравии.

В клубе уверены, что Роналду сможет вывести страну на футбольную карту и увеличит вероятность того, что ЧМ-2030 приедет именно в Саудовскую Аравию.

И хотя футболист все время отрицал, что перейдет в Ан-Наср, пока СМИ пишут, что все детали согласованы и осталась только подпись Роналду. Официальное подтверждение должно появиться 22 декабря или в течение нескольких дней.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

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