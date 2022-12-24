Всесвітній клуб, в якому є український слід - куди збирається Кріштіану?

Все чаще и чаще в информационном пространстве появляются слухи о том, что легендарный португальский форвард Криштиану Роналду становится ближе к переходу в аравийский Ан-Наср.

Если этот переход состоится, то конечно данный клуб получит максимально много внимания. Поэтому, ISPORT предлагает познакомиться с ним раньше. Так сказать, начинайте болеть уже, чтобы потом не называли глором.

Название

Очень много и часто клуб называют не совсем правильно. Да, латиницей название пишется как Al-Nassr, но по правилам арабского языка, артикль Al, если он стоит перед "солнечными" буквами (т, д, р, с, н), он ассимилируется с ними и буква "l" читается так как следующая. То есть, Ан-Наср.

Интересно и то, что Ан-Наср – это не просто "какое-то" непонятное слово, название города или чего-то еще.

Наср – в переводе с арабского означает "победа". Что ж, можно считать этот клуб командой-побратимом днепровской "Перемоги".

Кстати, в заголовке вы могли увидеть "Всемирный клуб" – это прозвище аравийцев.

История

Клуб был основан в 1955 году Зейдом Бин Мутлак Аль-Джаба Аль-Дэвиш Аль-Мутайри и его братьями в городе Ар-Рияд.

Уже через год президент сменился, но профессиональным клуб стал уже в 1960-х годах.

Первое чемпионство Саудовской Аравии команда завоевала в сезоне-1974/75. В 80-х команду вперед вело "золотое трио Саудовской Аравии" в составе Маджеда Абдуллы, Фахда Аль-Герафи и Мохайсна Аль-Джам'аана.

Эти ребята играли вместе в Ан-Насре на протяжении почти двух десятилетий, также они являлись основными игроками в национальной сборной Саудовской Аравии.

В 2000 году стали участниками первого в истории клубного Чемпионата мира как победители Суперкубка Азии.

Логотип и цвета

Как вы могли заметить, цвета клуба похожи на украинские оттенки – желтый и синий.

Но если в нашей стране они означают голубое небо и желтые плодородные поля, то здесь - величественные синие моря и невероятные желтые пески.

На логотипе изображена карта Саудовской Аравии в желто-синих цветах. Что интересно, эмблема недавно была изменена. На ней появилась корона, надписи теперь на английском языке, а не на арабском, и цвета инвертировались – теперь синий фон и желтые буквы.

Знаменитые игроки и тренеры

Криштиану будет далеко не первым звездным футболистом в составе этой команды. Более того, он будет не первым обладателем Золотого мяча, поигравшим за аравийский клуб.

В сезоне-1997/98 в Ан-Наср перешел болгарский форвард Христо Стоичков, всего за четыре года до этого ставший лучшим в мире. Но он здесь не задержался, сыграл всего два матча и забил один гол. Но какой гол! Именно Стоичков принес победу своей команде в финале Суперкубка Азии, забив южнокорейскому Сувону.

Среди других игроков, которых можно упомянуть, были бразилец Денилсон (чемпион мира 2002 года), Нордин Амрабат – старший брат одного из лучших футболистов ЧМ-2022, нигерийский форвард Ахмед Муса, бывший защитник Эвертона и Вильярреала Рамиро Фунес Мори и другие.

Также на пару месяцев в команду заезжал греческий нападающий и герой Евро-2004 Ангелос Харистеас.

Пока в команде играют много интересных персонажей. Главная звезда – голкипер Давид Оспина. Бывший вратарь Наполи и Арсенала. В нападении выступает Винсент Абубакар, автор гола и красной карточки на ЧМ-2022.

Также есть два бразильских хавбека – 28-летнего Талиска вы могли видеть в составе Бешикташа или Бенфики, а затем он в самом расцвете сил уехал в Азию. А вот 35-летний Луис Густаво провел в Европе куда более интересную карьеру, апогеем которой стали выступления за мюнхенскую Баварию.

Было немало интересных персонажей и у руля этой команды. И даже те, у кого в свое время был Золотой мяч – Фабио Каннаваро. Также тренировали команду Вальтер Дзенга, Рене Игита, Руи Витория, а сейчас руководит командой известный французский специалист Руди Гарсия.

Украинский след

Мы уже увидели, что цвета Ан-Насру схожи с цветами украинского флага, но это не единственное, что объединяет нашу страну с этим клубом.

Украинских футболистов или тренеров в истории Ан-Наср не было, но были игроки, которые совмещали мамку с клубом из Саудовской Аравии.

В первую очередь это бразильский полузащитник Джулиано, ставший знаменитым в Европе из-за своих выступлений за Днепр, с которым выходил в финал Лиги Европы и получал вызовы в сборную Бразилии. Позже игрок запятнал свое имя переходом в клуб из болота, а в 2018 году стал игроком Ан-Наср, где провел два сезона.

Другой пример немного менее известен, но это вообще был прямой трансфер из Ан-Насра в украинский клуб.

Зимой 2011 румынский хавбек Разван Кочиш перебрался в аренду из Ан-Насра во львовскую Карпаты, а впоследствии оформил и полноценный трансфер. Позже он еще поиграл за Говерлу, откуда уехал в США.