Универсальные солдаты: 7 игроков, сменивших позицию на чемпионате мира

Чемпионат мира – главное зрелище в футболе, к которому приковано внимание всей планеты. Здесь собираются лучшие игроки, пытающиеся именно в течение этого месяца показать свою лучшую игру в жизни.

При этом, многим приходится идти на определенные жертвы – кто привык играть роль первой скрипки в своем клубе, но в сборной должен уступить другому, кто всегда играет в старте, но здесь пришлось помогать со скамейки запасных, а кто вынужден был играть на не родной позиции.

Именно о последних мы и поговорим. ISPORT выделил семь звездных футболистов, на чемпионате мира выступавших на "чужом" месте на футбольном поле.

Коди Гакпо (Нидерланды)

Позиция в ПСВ: левый вингер

Позиция на ЧМ-2022: правый вингер/правый нападающий

Гакпо в своем родном клубе играет на позиции левого нападающего в традиционной схеме с тремя игроками атаки. Но Луи ван Гаал в сборной практикует другую игровую схему, а потому 23-летнему футболисту не нашлось "родного" места.

Коди играл либо в нападении в паре с Депаем/Бергвейном, либо вообще под парой нападающих. При этом он больше тяготел к правому флангу, чем к левому. Ну и ничего, смог стать лучшим игроком группового этапа.

Эдуардо Камавинга (Франция)

Позиция в Реале: центральный хавбек

Позиция на ЧМ-2022: левый защитник

Во Франции на этом ЧМ, казалось, была не самая сильная центральная ось, но Чуамени и Рабьо показали, что являются высококлассными игроками и хорошо заменили Погба и Канте. А вот на другого хавбека Реала – Камавинга – тренерский штаб не рассчитывал на его родной позиции.

Та травма одного из братьев Эрнандесов вынудила Дешама искать усиление на позиции левого защитника, которым и стал 20-летний Эдуардо. С Тунисом отыграл весь матч, а затем вышел в финале – снова на ЛС и показал себя очень круто. Похоже, у Карло Анчелотти теперь есть интересный вариант усиления этой позиции.

Родри (Испания)

Позиция в Ман Сити: опорный хавбек

Позиция на ЧМ-2022: центральный защитник

Луис Энрике начал выдумывать что-то невероятное на мундиале в Катаре. Что это было? Большое желание выпускать в старте сразу Гави, Педри, Бускетса и Родри? Поэтому в Катар не поехали Серхио Рамос и Тиаго Алькантара?

Да, иногда Родри играл на этой позиции в Ман Сити, но таких случаев можно сосчитать по пальцам одной руки. Испанец не провалился, но результат Испании говорит о том, что все-таки Луис Энрике делал что-нибудь неправильно.

Нуссаир Мазрауи (Марокко)

Позиция в Баварии: правый защитник

Позиция на ЧМ-2022: левый защитник

Так уж случилось, что два наиболее звездных игрока сборной Марокко (хорошо, после ЧМ звезд у них стало больше), играют на одной позиции – правого защитника.

Да, у истории есть много примеров, когда фланговый защитник играет одинаково хорошо на разных сторонах поля – Джанлука Дзамбротта, Филипп Лам, Хавьер Дзанетти, Александр Караваев… Но дело в том, что Мазрауи за всю свою карьеру играл на не родном фланге считанное количество раз. И все же сыграл баварец на мундиале так, что помог своей команде установить историческое достижение.

Жюль Кунде (Франция)

Позиция в Барселоне: центрбек

Позиция на ЧМ-2022: правый защитник

Дидье Дешам взял на чемпионат мира только одного правого защитника – Бенжамена Павара, но ему хватило одного матча, чтобы перестать доверять этому игроку.

Во всех остальных (кроме поединка с Тунисом) на этой позиции выходил именно Кунде. Для Жюля эта позиция не совсем нова, даже в Барсе он уже играл на ней. И все равно опыта у защитника на фланге было не очень много. Но если Франция дошла до финала, можно считать, что Кунде справился со своими задачами.

Эдер Милитао (Бразилия)

Позиция в Реале: центральный защитник

Позиция на ЧМ-2022: правый защитник

Практически схожая ситуация как у Кунде была у Милитао. Но в отличие от Жюля, Эдер начинал карьеру именно на фланге обороны. Это уже в Европе его окончательно переквалифицировали в центрбека,

В мадридском Реале за все время выступлений бразильца за клуб он сыграл на этой позиции всего один раз. Но, похоже, не забыл, как это делается. Номинального правого защитника Данило Тите отправил на левый фланг (для него это не в новинку), а Милитао стал альтернативой Дани Алвесу, который из-за своего возраста уже не мог давать нужный результат на поле.

Алексис Мак Аллистер (Аргентина)

Позиция в Брайтоне: опорный хавбек

Позиция на ЧМ-2022: левый полузащитник

Хавбек Брайтона ехал на мундиаль почти без опыта выступлений за сборную Аргентины. Его соперниками по позиции являлись Паредес. Де Пауль, Энцо Фернандес, но Лионель Скалони смог даже помещать всех сразу на футбольном поле.

Когда из сборной выпал Ди Мария, Мак Аллистер начал выполнять функцию такого себе полузащитника, который появлялся то в центре поля, то на левом фланге атаки. Фактически он был левым полузащитником (хотя ассист в финале отдал с правого фланга). Такая позиция очень сильно контрастирует с его местом на поле в Брайтоне.

Возможно, вы ожидали увидеть в этом списке еще кого-нибудь. К примеру, Антуана Гризманна, показывавший удивительные цифры игры в обороне, но дело в том, что в команде Дешама форвард всегда играет в подобном ключе и новинкой это не стало. То же самое касается и Неймара, который "на бумаге" должен действовать в центре поля, но на самом деле играл примерно так же, как играет всегда в ПСЖ.