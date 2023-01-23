Арсенал подписал защитника сборной Польши

Арсенал оформил подписание перспективного центрбэка. Как сообщает пресс-служба клуба, лондонцы усилились Якубом Кивиором.

Срок контракта официально не сообщается, однако отмечается, что он долгосрочный. Финансовые детали сделки также неизвестны.

The Arsenal family continues to grow 🇵🇱 pic.twitter.com/ka6K70Sw8k — Arsenal (@Arsenal) January 23, 2023

Ранее Кивиор выступал в рядах Специи. "Канониры" приобрели поляка за сумму в 25 млн евро.

В первой половине сезона Якуб сыграл в 20 матчах за "орлят". Также он попал в заявку Польши на ЧМ-2022 и отыграл там 4 поединка.

Напомним, ранее Арсенал приобрел проблемного вингера сборной Бельгии.